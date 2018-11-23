Происшествия

В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть
РИА Новости
01:12

На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу, сообщает НТВ. Инцидент произошел на улице Красная Сосна. Бизнес-центр "Северянин" должны были демонтировать, но во время работ он обрушился прямо на проезжую часть.
РИА Новости01:12

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При сносе бизнес‑центра в Москве часть здания упала на дорогу

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В Москве часть бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть

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В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть

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Момент обрушения бизнес-центра в Москве попал на видео

Вечерняя Москвавчера в 23:20

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Говорит Москвавчера в 23:55

Опубликовано видео обрушения бизнес-центра в Москве

Известиявчера в 17:56

Видео: бизнес-центр рухнул на глазах прохожих в Москве

РЕН ТВвчера в 09:03
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