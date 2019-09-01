Происшествия
ТАССВ Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
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Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.ТАСС10:52
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