Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.

с чего всё началось

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.

В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

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