Происшествия

ТАССТАССВ Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
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с чего всё началось

В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.
ТАСС10:52

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В Москве машина сбила пешеходов, один человек погиб

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В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

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Говорит Москва10:53

Машина сбила людей на пешеходном переходе в Москве

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РЕН ТВ09:55
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