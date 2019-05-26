Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погониРБК 13:20

Отмечается, что водитель после предъявления удостоверения повел себя неадекватно и попытался скрыться. Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
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с чего всё началось

Видео: сын экс-сенатора сбил сотрудника ДПС в Москве, уходя от погони

Сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимур Галлямов задержан в Москве после погони. Как стало известно РЕН ТВ, молодой человек на Land Cruiser был остановлен стражами порядка на Кутузовском проспекте. Он отказался показать сотрудникам ДПС документы и скрылся.
РЕН ТВ11:05

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В Москве инспектор ГИБДД пострадал во время погони за нарушителем

РИА Новости12:54

Неадекватный водитель Toyota Land Cruiser сбил полицейского в Москве

РИАМО12:54

Сын экс-сенатора сбил сотрудника ГИБДД на западе Москвы

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Агентство Москва13:50

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Москва 2412:03

Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ДПС в Москве, попадался на превышении скорости

РЕН ТВ11:36

Источник: в Москве сын бывшего сенатора сбил полицейского при проверке документов

ТАСС12:51
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
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Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

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Sucker Punch в честь десятилетия inFamous рассказала о разработке игры

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Хоккей

Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Политика

Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм

Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
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Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Гаджеты

Lenovo выпустит ноутбук с Snapdragon и 5G модемом

Компания Lenovo презентует ноутбук с 5G модемом. Он работает на чипе Snapdragon 8cx, анонсированном в конце 2018 года.
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Происшествия

Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье

Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.
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Обновлено вчера в 08:28
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Футбол

ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»

Футбольный клуб «Ростов», набрав 41 очко, завершил сезон на 9 месте в турнирной таблице чемпионата России.
Обновлено в 09:07
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Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
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Политика

Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент

В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
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Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Хоккей

Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»

Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Спорт

Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания

Обновлено в 07:17
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В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его

Обновлено в 10:39
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
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На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
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Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.
Обновлено в 03:11
Футбол

Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКА

Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао после победы со счётом 6:0 в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» затронул тему своего будущего в клубе.
Обновлено в 10:09
Культура

Андрей Рубанов удостоен литературной премии «Национальный бестселлер»

Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 01:31
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