В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погониРБК 13:20

Сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимур Галлямов задержан в Москве после погони. Как стало известно РЕН ТВ, молодой человек на Land Cruiser был остановлен стражами порядка на Кутузовском проспекте. Он отказался показать сотрудникам ДПС документы и скрылся.

с чего всё началось

Отмечается, что водитель после предъявления удостоверения повел себя неадекватно и попытался скрыться. Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

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