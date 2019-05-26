Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погониРБК 13:20
Отмечается, что водитель после предъявления удостоверения повел себя неадекватно и попытался скрыться. Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
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с чего всё началось
Сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимур Галлямов задержан в Москве после погони. Как стало известно РЕН ТВ, молодой человек на Land Cruiser был остановлен стражами порядка на Кутузовском проспекте. Он отказался показать сотрудникам ДПС документы и скрылся.РЕН ТВ11:05
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Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа
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Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
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Политика
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В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
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Культура
Андрей Рубанов удостоен литературной премии «Национальный бестселлер»
Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
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