Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиковГазета.Ru 16:07
По имеющимся данным, Галлямов признался следователям после задержания, что употреблял кокаин. В ночь на воскресенье, 26 мая, водителя Toyota Land Cruiser на западе Москвы остановили для проверки документов. Он скрылся, а во время погони сбил инспектора ДПС.
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Общество
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По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено в 22:47
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
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Политика
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Политика
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Обновлено в 16:28
Политика
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Обновлено в 08:02
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено в 14:33
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Политика
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Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:29
Здоровье
Медики рассказали о ранних признаках деменции
Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено в 22:06
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
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Обновлено в 20:57
Общество
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Происшествия
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Общество
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Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
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Футбол
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Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
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Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено в 22:24
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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Армия и оружие
Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»
Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46