Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиковГазета.Ru 16:07

По имеющимся данным, Галлямов признался следователям после задержания, что употреблял кокаин. В ночь на воскресенье, 26 мая, водителя Toyota Land Cruiser на западе Москвы остановили для проверки документов. Он скрылся, а во время погони сбил инспектора ДПС.

Общество Свердловчанам пообещали летнее тепло в начале последней недели весны Синоптики Уральского гидрометцентра обещают до +25 днём и до +15 ночью. При этом местами ожидается умеренный дождь и гроза.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.

Происшествия В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.

Хоккей Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".

Политика Меган Маркл отказалась встречаться с Трампом Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл не будет принимать участие в приеме президента США Дональда Трампа 3-5 июня, предполагается, что это связано с ее политическими взглядами, сообщила газета Daily Express.

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Политика Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито.

Экономика В магазинах России станет меньше ценников Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.

Армия и оружие Экс-командующий армией ДНР назвал причину отступления из Славянска Гиркин уточнил, что в 2014 году украинская армия имела значительное преимущество в артиллерии, а также выставляла на несколько танков больше, чем ополченцы ДНР.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Политика Кургинян рассказал, что погубит Зеленского Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Политика Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Здоровье Медики рассказали о ранних признаках деменции Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.

Космос Огненные шары осветили небо над Австралией Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.

Общество Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

Общество Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Происшествия Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.

Общество Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.

Общество Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.