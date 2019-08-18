Происшествия
В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадалиГазета.Ru 03:29
"По предварительным данным, после столкновения с мачтой городского освещения пострадали 14 человек", - заявил источник. Он добавил, что в салоне автобуса находились россияне. По данным РЕН ТВ, в автобусе находились китайские туристы.
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Общество
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 16:16
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Появилось видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Стоимость смартфона Xiaomi Redmi 7 сократилась до 99 долларов, притом такая цена будет актуальна на постоянной основе.
Обновлено в 02:27
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Свердловской области Lexus наехал на толпу людей
Обновлено в 02:12
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено 16 августа в 17:01
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье
Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев.
Обновлено в 02:27
Транспорт
Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций Московского метрополитена на южном участке Сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
В Уссурийске река вышла из берегов и затопила дороги
Между сёлами Борисовка и Кугуки в Приморском крае река, разлившаяся из-за паводка, затопила дорогу.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:11
Транспорт
В Екатеринбурге после Дня города вывезли 450 кубометров мусора
Коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга около 450 кубометров мусора после окончания мероприятий, посвящённых Дню города.
Обновлено в 03:05
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ
Обновлено в 03:19
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие
ВСУ разместили БМП на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики разместили боевые машины пехоты на территории школы в населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Вела установил рекорд по числу результативных действий в сезоне МЛС
39 результативных действий по системе «гол+пас» позволили Веле стать рекордсменом МЛС.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Жена футболиста «Ростова» Новосельцева родила сына
На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26