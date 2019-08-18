Происшествия

В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадалиГазета.Ru 03:29

"По предварительным данным, после столкновения с мачтой городского освещения пострадали 14 человек", - заявил источник. Он добавил, что в салоне автобуса находились россияне. По данным РЕН ТВ, в автобусе находились китайские туристы.
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