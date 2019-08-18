Происшествия

В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столбЭхо Москвы 04:02

По предварительным данным, виновником происшествия стал сам водитель. Рассматриваются разные версии, в том числе, о том, что шоферу могло стать плохо за рулем.
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