Происшествия
В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столбЭхо Москвы 04:02
По предварительным данным, виновником происшествия стал сам водитель. Рассматриваются разные версии, в том числе, о том, что шоферу могло стать плохо за рулем.
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Футбол
«Реал» сделает еще одну попытку приобрести Погба у «Манчестер Юнайтед»
«Реал» все еще планирует попытаться приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 10:21
Недвижимость
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue
Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского "Локомотива" на матч 6-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Динамо".
Обновлено в 10:54
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В Петербурге прошла первая в России испанская битва томатами
Теплая и солнечная погода оказалась сегодня весьма кстати: на стадионе «Кировец» в Петербурге горожане собрались на первый в России фестиваль «Томатина».
Обновлено в 10:59
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Самолёт в Хорватии экстренно сел на дорогу
Спортивный самолёт совершил аварийную посадку на дорогу в Хорватии. Инцидент произошёл на шоссе А6 Загреб — Риека.
Обновлено в 11:13
Музыка
Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Скончался заслуженный артист СОАССР, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Авто
Dongfeng запатентовал в России дешевый электрокроссовер
Накануне в базе Федерального института промышленной собственности появилось изображение китайского электрического кроссовера Dongfeng Fengon E3.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Трамп заявил, что журналистика в США достигла «нового дна»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, журналистика в США достигла "нового дна".
Обновлено в 10:23
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
Главарь боевиков оказался на пути летчиков ВКС РФ в Идлибе
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В МАК обследовали черные ящики самолета А321
Обновлено в 10:50
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Футбол
Уфа — Ростов 2:0
Обновлено в 11:24
Политика
В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 05:54
Футбол
Дзюбу могут дисквалифицировать за слова о позорном судействе
Обновлено в 08:00