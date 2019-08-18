Происшествия
В Москве автобус с китайцами врезался в столб, пострадали 20 человекРосбалт 03:33
В автобусе находились 32 человека, большинство из которых — иностранцы. Различные травмы получили 20 человек, их госпитализировали. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковой машины, который на перекрестке «подрезал» автобус.
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Происшествия
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Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку
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В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В столкновениях в секторе Газа получили ранения 77 палестинцев
Еще десятки человек пострадали от удушья В результате столкновений с армией Израиля у границ сектора Газа получили ранения 77 палестинцев, пишет РИА Новости.
Обновлено 16 августа в 15:58
Общество
Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии
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Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
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«Лейпциг» одержал крупную победу над берлинским «Унионом» в матче первого тура бундеслиги.
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Политика
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Обновлено в 04:02
Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:58
Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
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Происшествия
При падении легкомоторного самолета на дом в США погиб один человек
Один человек погиб при падении небольшого самолета на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщает местный филиал телеканала ABC.
Обновлено в 00:47
Происшествия
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Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
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Происшествия
Ведущий шоу «Умники и умницы» прокомментировал ульяновскую трагедию
Ведущий передачи "Умники и умницы" Юрий Вяземский заявил, что подросток, зарубивший свою семью топором в Ульяновской области, не был у него в программе, но был зрителем на региональном финале шоу.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
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Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33