Происшествия

В Москве автобус с китайцами врезался в столб, пострадали 20 человекРосбалт 03:33

В автобусе находились 32 человека, большинство из которых — иностранцы. Различные травмы получили 20 человек, их госпитализировали. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковой машины, который на перекрестке «подрезал» автобус.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

После ДТП с туристическим автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

ТАСС05:23

Почти 30 китайских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Интерфакс03:48

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса на востоке Москвы

Агентство Москва03:34

В Москве туристический автобус попал в аварию, пострадали 15 человек

Дождь03:20

Депздрав уточнил число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

Москва 2405:41

Автобус с пассажирами протаранил столб в Москве, есть пострадавшие

РЕН ТВ02:47

Водитель попавшего в ДТП автобуса рассказал подробности аварии

РИА Новости06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Происшествия

Аукцион на раритетный Porsсhe сорвался из-за ошибки ведущего

Обновлено в 15:45
Футбол

Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»

Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Политика

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Футбол

Марио Балотелли официально стал игроком «Брешии»

Обновлено в 15:16
Кино

Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением

Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Под Нижним Новгородом умер посетитель фестиваля Alfa Future People

Обновлено в 14:26
Политика

Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»

Обновлено в 15:40
Экономика

Титов предложил не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов выступил с предложением не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД (единый налог на вмененный доход).
Обновлено в 14:00
Общество

Директор музея имени Бахрушина назвал фейком информацию о массовом увольнении сотрудников

Как сообщалось ранее, московский театральный музей покинули 40 сотрудников, не согласных с действиями первого заместителя директора Кристины Трубиновой.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку

16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.
Обновлено в 11:58
Футбол

Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку

Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, как отреагировал на извинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.
Обновлено в 16:00
Транспорт

В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин

В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

В столкновениях в секторе Газа получили ранения 77 палестинцев

Еще десятки человек пострадали от удушья В результате столкновений с армией Израиля у границ сектора Газа получили ранения 77 палестинцев, пишет РИА Новости.
Обновлено 16 августа в 15:58
Общество

Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии

В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 15:54
Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 05:58
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться педикулезом

Головным педикулезом особенно часто заражаются дети.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Лейпциг» разгромил дебютанта бундеслиги «Унион»

«Лейпциг» одержал крупную победу над берлинским «Унионом» в матче первого тура бундеслиги.
Обновлено в 13:53
Политика

Британии предрекли продовольственный кризис из-за Brexit без сделки

В случае выхода Британии из Евросоюза без сделки страна может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива, следует из правительственных документов, которые проанализировала газета Sunday Times.
Обновлено в 04:02
Футбол

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА

Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:58
Футбол

«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью

В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Авто

Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер

Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Происшествия

При падении легкомоторного самолета на дом в США погиб один человек

Один человек погиб при падении небольшого самолета на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщает местный филиал телеканала ABC.
Обновлено в 00:47
Происшествия

AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Ведущий шоу «Умники и умницы» прокомментировал ульяновскую трагедию

Ведущий передачи "Умники и умницы" Юрий Вяземский заявил, что подросток, зарубивший свою семью топором в Ульяновской области, не был у него в программе, но был зрителем на региональном финале шоу.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии

Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное