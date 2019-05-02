Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давлениеРоссийская газета 02:22

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба. Таким образом, побит рекорд, установленный в этот день 1983 году, когда атмосферное давление показало 737 мм ртутного столба.
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Низкое атмосферное давление в Москве может стать рекордным

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8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
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Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
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Кикабидзе обратился к Зеленскому

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В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
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Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.
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Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

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Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
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Обновлено вчера в 09:06
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено вчера в 11:09
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры

Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
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От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
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Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
Здоровье

Нарколог рассказал, что в соке может образовываться алкоголь

Нарколог Алексей Казанцев объяснил, может ли в соке образовываться алкоголь и можно ли его пить тем, кто за рулем.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

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Обновлено в 02:40
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено 30 апреля в 13:32
Политика

Курт Волкер предостерег Владимира Зеленского от необдуманных шагов

Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что избранный президент Незалежной Владимир Зеленский может лишиться доверия граждан в случае отказа от части территорий страны в пользу России для деэскалации конфликта в Донбассе, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 11:00
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Четыре способа снижения артериального давления без лекарств назвали в сети

Названы четыре способа снижения артериального давления, которые не предполагают приема лекарственных препаратов.
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Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
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Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
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Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
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Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
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