Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давлениеРоссийская газета 02:22
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба. Таким образом, побит рекорд, установленный в этот день 1983 году, когда атмосферное давление показало 737 мм ртутного столба.
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Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд 36-летней давности для 2 мая
Агентство Москва00:50
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