Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел КлимецREGNUM 00:42

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Утверждается, что Климец был помещен под стражу ещё 12 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Lenta.ruвчера в 22:45

В Москве арестовали украинского миллионера Павла Климца, пишут СМИ

РИА Новости02:37

Украинский миллионер Павел Климец задержан в Москве за взятку

Коммерсантъ03:08

«Коммерсантъ» узнал об аресте в Москве украинского мультимиллионера

RT на русском00:20

В Москве задержали украинского бизнесмена Павла Климца

Эхо Москвы03:00

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

Газета.Ruвчера в 22:02

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

РБКвчера в 20:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии украинских снайперов к Горловке

Представитель управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские снайперы.
Обновлено в 09:08
Музыка

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Политика

Путин заявил о возможности встречи с Зеленским

Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Футбол

Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак»

Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Футбол

В Доме футбола состоялось совещание с участием руководителей клубов РПЛ

26 апреля в Доме футбола прошло совещание под председательством президента РФС Александра Дюкова с участием руководителей клубов РПЛ, в ходе которого обсуждались тенденции современного футбола.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика

В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Задержание Климца подтверждено его советником

Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Общество

В Москве побит температурный рекорд 2001 года

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Утечка показала возможный дизайн платы видеокарты AMD Navi

На китайских форумах появились фото, которые, как утверждается, демонстрируют части печатной платы будущей видеокарты с графическим чипом Navi.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Общество

На RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»

На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты».
Обновлено в 07:50
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко

16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Энергетика

Беларусь восстановит экспорт нефтепродуктов в мае

В свою очередь, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заверил, что также в мае Беларусь восстановит в полном объеме переработку нефти и экспорт нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Культура

Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе

На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Общество

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено в 10:08
Экономика

Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова

Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Общество

На Челябинскую область надвигается грозовой фронт

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять область низкого давления – грозовой фронт обеспечит южноуральцам резкое усиление ветра и дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное