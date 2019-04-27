Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел КлимецREGNUM 00:42
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Утверждается, что Климец был помещен под стражу ещё 12 апреля.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Политика
Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц
Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
Обновлено вчера в 11:00
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой
Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»
Обновлено в 00:11
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета
Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta
АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения
До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено вчера в 16:27
Религия
Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
Обновлено 25 апреля в 07:00
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Наука
Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого
Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Скворцова посетила две ростовские больницы
В Ростов-на-Дону прибыла министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Караулову освободили из колонии
Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
Обновлено в 00:39
Кино
Актер из «Игры престолов» Иэн Макэлхинни приехал в Петербург
Обновлено в 01:25
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Foreign Policy: США не настолько могущественны, как они считают
Ключевая особенность одностороннего подхода администрации Буша заключалась в том, что США настолько могущественны, что они могли запугать другие страны, просто продемонстрировав свою силу и решительность.
Обновлено в 02:24
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено 24 апреля в 07:47
Политика
Прямая линия с Путиным может состояться летом
"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться летом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:13
Интернет
Facebook несмотря на скандалы продолжает активно расти и развиваться
В первом квартале 2019 года выручка Facebook выросла на 26% и составила 14,9 млрд долларов.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45