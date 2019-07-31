Происшествия

В Москве арестован еще один подозреваемый в госизменеLenta.ru 12:02

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ксения Первовласенко, пресс-секретарь суда. Она уточнила, что ходатайство следствия рассматривалось еще 25 июля.
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ТАСС11:18

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Агентство Москва11:13
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Происшествия

В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»

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На сайте ГИБДД впервые опубликовали карту со всеми камерами на дорогах

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Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

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«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Президент упростил получение автомобильных номеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
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