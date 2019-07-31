Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ксения Первовласенко, пресс-секретарь суда. Она уточнила, что ходатайство следствия рассматривалось еще 25 июля.

В Москве арестован еще один подозреваемый в госизмене

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