Происшествия

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
РИА Новости
10:11

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости10:11

Подробнее о событии

Американцу Уилану в Москве предъявили обвинение в шпионаже

Росбалт11:56

Задержанный за шпионаж в Москве американец арестован

Газета.Ru10:47

Задержанному в Москве американцу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

Интерфакс09:44

Подозреваемый в шпионаже гражданин США арестован

RT на русском10:19

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца

РИА Новости10:11

Адвокат обвиненного в шпионаже американца сообщил о его аресте

РБК10:46

Задержанному в Москве американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже

Говорит Москва10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Происшествия

Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске

Обновлено в 13:05
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа, закончена.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Обновлено в 09:38
Политика

Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив

Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Политика

СМИ сообщили, что СБУ расследует попытку захвата власти на Украине

На Украине служба безопасности страны (СБУ) ведет расследование попытки захвата власти, которая якобы состоялась в мае прошлого года.
Обновлено в 13:22
Космос

NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule

Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай

Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Политика

Конгрессмен намерен выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа

Член палаты представителей Брэд Шерман планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва.
Обновлено в 13:08
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Общество

Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), совокупно в районах, которые предположительно могут быть затронуты тропическим штормом (острова Самуи, Панган, Тао, Пхукет и провинция Краби), сейчас могут находиться в общей сложности до 50-60 тыс. туристов из России.
Обновлено вчера в 04:24
Экономика

Акции Apple упали более чем на 9%

На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.
Обновлено в 10:56
Политика

УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре

В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.
Обновлено в 08:41
Экономика

Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple

Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено в 10:59
Происшествия

«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными

У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Финансы

Биржевой курс доллара упал ниже 69 рублей

Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%).
Обновлено в 04:32
Культура

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги

Обновлено в 07:24
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд

Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.
Обновлено в 06:59
Политика

Порошенко стал лидером президентского антирейтинга на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине.
Обновлено в 10:33
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 01:38
Здоровье

В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц

Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

США призвали Иран отказаться от новых ракетных пусков

Соединенные Штаты призывают власти Ирана отказаться от запуска в ближайшие месяцы трех ракет-носителей.
Обновлено в 10:27
Космос

Рогозин поздравил коллег из Китая с успешной посадкой аппарата на Луне

«От имени госкорпорации «Роскосмос» и от себя лично хочу поздравить вас и весь коллектив КНКА с успешным началом реализации миссии «Чанъэ-4» — первой в истории человечества мягкой посадкой на обратной стороне Луны», — говорится в поздравлении Рогозина.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Перми из-за манекена с лицом Путина возбуждено уголовное дело

В Перми против активиста местного штаба Навального Александра Шабарчина и еще двух человек возбуждено уголовное дело из-за инсталляции с куклой с лицом Путина.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Криса Кельми похоронят без публичной церемонии прощания

Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил, что родственники певца Криса Кельми приняли решение похоронить его без публичной церемонии прощания.
Обновлено в 11:46
Политика

Таможня Украины задержала рождественское послание патриарха Кирилла

Таможня Украины задержала тираж с рождественским посланием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое предназначалось для богослужения в церквях и храмах 7 января.
Обновлено в 13:18
ещё по теме
Главное