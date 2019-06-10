Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсменаРИА Новости 17:00
Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение.
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Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Хоккей
«Авангард» заплатит Беку 145 млн рублей за два года
Договор подписан на два года, канадец получит 145 миллионов рублей (72,5 млн рублей в год).
Обновлено в 11:46
Политика
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз для России
Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.
Обновлено в 05:06
Футбол
Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено в 15:47
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено в 01:34
Футбол
Сборная Кипра провела тренировку в Нижнем Новгороде
Главный тренер киприотов Ран Бен-Шимон отметил, что у команды было совсем немного времени на восстановление после матча с Шотландией, который состоялся 8 июня.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Технологии
«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность
В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Игры
Сэм Фишер возвращается в Tom Clancy’s Elite Squad
Профессиональный шпион вернётся в тактическом боевике Tom Clancy's Elite Squad.
Обновлено в 17:07
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество
В Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов
В прошедшую неделю в Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов в рыболовных орудиях и пластиковом мусоре.
Обновлено в 18:25
Игры
Final Fantasy VII Remake получила новый трейлер и дату релиза
Обновлено в 03:27
Футбол
Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную
Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что стремится повторить бомбардирский рекорд Александр Кержакова за национальную команду.
Обновлено в 19:09
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскритиковала AgentShow Насти Ивлеевой
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Авто
В России сделали самый крутой вездеход в мире
Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено в 15:40
Гаджеты
В смартфонах Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Футбол
Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS.
Обновлено в 17:32