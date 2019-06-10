Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсменаРИА Новости 17:00

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение.
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Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе в Москве

ТАСС16:56

Суд в Москве арестовал еще пятерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе

Агентство Москва16:54

Суд арестовал еще пятерых подозреваемых в убийстве борца Сергея Чуева

Вечерняя Москва17:10

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

РИА Новости17:00

В Южном Бутове появился стихийный мемориал на месте убийства спортсмена

Говорит Москва17:10

Арестованы пятеро подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Москва 2417:47

РЕН ТВ публикует список задержанных по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

РЕН ТВ02:51
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Убийцы 34-летнего москвича «потеряли память»

Вести.UZ15:40
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Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Хоккей

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Договор подписан на два года, канадец получит 145 миллионов рублей (72,5 млн рублей в год).
Обновлено в 11:46
Политика

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Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
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Экономика

Всемирный банк назвал пять угроз для России

Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.
Обновлено в 05:06
Футбол

Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено в 15:47
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Космос

Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

Обновлено в 01:34
Футбол

Сборная Кипра провела тренировку в Нижнем Новгороде

Главный тренер киприотов Ран Бен-Шимон отметил, что у команды было совсем немного времени на восстановление после матча с Шотландией, который состоялся 8 июня.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Технологии

«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность

В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
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Игры

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Профессиональный шпион вернётся в тактическом боевике Tom Clancy's Elite Squad.
Обновлено в 17:07
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Сотрудница «Алросы» задержана за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:54
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество

В Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов

В прошедшую неделю в Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов в рыболовных орудиях и пластиковом мусоре.
Обновлено в 18:25
Игры

Final Fantasy VII Remake получила новый трейлер и дату релиза

Обновлено в 03:27
Футбол

Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что стремится повторить бомбардирский рекорд Александр Кержакова за национальную команду.
Обновлено в 19:09
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Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено вчера в 14:55
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Агата Муцениеце раскритиковала AgentShow Насти Ивлеевой

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Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
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Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
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Гаджеты

В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Футбол

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS.
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