В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсменаРИА Новости 17:00

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение.

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Хоккей «Авангард» заплатит Беку 145 млн рублей за два года Договор подписан на два года, канадец получит 145 миллионов рублей (72,5 млн рублей в год).

Политика Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

Экономика Всемирный банк назвал пять угроз для России Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.

Футбол Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.

Общество В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».

Экономика Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Политика Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Футбол Сборная Кипра провела тренировку в Нижнем Новгороде Главный тренер киприотов Ран Бен-Шимон отметил, что у команды было совсем немного времени на восстановление после матча с Шотландией, который состоялся 8 июня.

Происшествия Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.

Технологии «Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Общество В Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов В прошедшую неделю в Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов в рыболовных орудиях и пластиковом мусоре.

Футбол Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что стремится повторить бомбардирский рекорд Александр Кержакова за национальную команду.

Гаджеты Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Авто В России сделали самый крутой вездеход в мире Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.