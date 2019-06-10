Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсменаРИА Новости вчера в 17:00
Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Экономика
Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат
Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Росстат: потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность жителей России в I квартале текущего года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до 21-23 градусов.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье
В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские русские имена.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
В США рассказали о возможной причине ненападения Ирана
2 июня госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готов заключить с Тегераном новое ядерное соглашение, которое гарантировало бы, что Иран никогда не произведет атомного оружия.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Шахтеры перекрыли трассу международного значения Львов - Рава-Русская во Львовской области Украины.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Тюльпанову мучает бессонница из-за белых ночей в Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 23:43
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
Сотрудница «Алросы» похитила 500 алмазов на миллионы долларов
Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Здоровье
Более 2000 жителей края пожаловались на клещей за неделю
В Красноярском крае за последнюю контрольную неделю, с 31 мая по 6 июня, к медикам обратились с жалобами на присасывание клещей 2065 человек, в том числе 452 ребенка.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБ
Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах.
Обновлено вчера в 22:52
Музыка
Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen
Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Александр Караваев: «Люксембург здорово оборонялся, было очень тяжело»
Люксембург же плотно закрывался, противодействовал нашим атакам и выбегал в свои контратаки.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.
Обновлено вчера в 00:01
Баскетбол
Болельщики «Торонто» исполнили гимн Канады перед 5-м матчем
Обновлено в 00:15
Политика
Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
В ГД не спешат вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч
Депутаты Государственной думы РФ пока не видят целесообразности вводить в России штраф за превышение скоростного лимита на величину более 10 км/ч и рекомендуют правительству России не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 00:30
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:01