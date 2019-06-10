Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсменаРИА Новости вчера в 17:00

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение.
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Убийство спортсмена Чуева: подозреваемые останутся под стражей до августа

Вести.Ru00:36

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе в Москве

ТАССвчера в 16:56

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

РИА Новостивчера в 17:00

Арестованы пятеро подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Москва 24вчера в 17:47

Суд арестовал еще пятерых подозреваемых в убийстве борца Сергея Чуева

Вечерняя Москвавчера в 17:10

«Не бил, но убегал»: Суд не поверил оправданиям подозреваемого по делу об убийстве Чуева и арестовал на 2 месяца

Царьградвчера в 15:06

РЕН ТВ публикует список задержанных по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

РЕН ТВвчера в 02:51
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Убийцы 34-летнего москвича «потеряли память»

Вести.UZвчера в 15:40
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Экономика

Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат

Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Росстат: потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое

Потребительская уверенность жителей России в I квартале текущего года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве

Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до 21-23 градусов.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье

В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена

Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские русские имена.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

В США рассказали о возможной причине ненападения Ирана

2 июня госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готов заключить с Тегераном новое ядерное соглашение, которое гарантировало бы, что Иран никогда не произведет атомного оружия.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме

Обновлено в 00:18
Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Шахтеры перекрыли трассу международного значения Львов - Рава-Русская во Львовской области Украины.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Тюльпанову мучает бессонница из-за белых ночей в Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 23:43
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

Сотрудница «Алросы» похитила 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Здоровье

Более 2000 жителей края пожаловались на клещей за неделю

В Красноярском крае за последнюю контрольную неделю, с 31 мая по 6 июня, к медикам обратились с жалобами на присасывание клещей 2065 человек, в том числе 452 ребенка.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБ

Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах.
Обновлено вчера в 22:52
Музыка

Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen

Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Александр Караваев: «Люксембург здорово оборонялся, было очень тяжело»

Люксембург же плотно закрывался, противодействовал нашим атакам и выбегал в свои контратаки.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Авто

Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили

Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом

Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.
Обновлено вчера в 00:01
Баскетбол

Болельщики «Торонто» исполнили гимн Канады перед 5-м матчем

Обновлено в 00:15
Политика

Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие

Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

В ГД не спешат вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч

Депутаты Государственной думы РФ пока не видят целесообразности вводить в России штраф за превышение скоростного лимита на величину более 10 км/ч и рекомендуют правительству России не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 00:30
Финансы

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:01
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