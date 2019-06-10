В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсменаРИА Новости вчера в 17:00

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение.

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

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