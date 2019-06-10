В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсменаРИА Новости 17:00

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение.

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Политика СБУ изучает обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву «В СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) УК, в ходе которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — сообщается на странице ведомства в Facebook.

Политика СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.

Шоу-бизнес Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.

Культура Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.

Происшествия В Якутии при стрельбе погибли два человека В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.

Общество В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.

Спорт Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.

Экономика Директор «Русала» по стратегии: мы против торговых войн Помимо "Русала" идут переговоры с другими акционерами, которые могут вложить капитал, начаты переговоры с финансовыми институтами.

Армия и оружие Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35 Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Происшествия В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.

Авто Назначен новый гендиректор производителя Aurus Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.

Общество Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.

Общество Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.

Экономика Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Происшествия В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Стать почетным гражданином Сахалинской области станет сложнее Сахалинские депутаты на заседании постоянного комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению решили ужесточить требования к кандидатам на звание "почётный гражданин Сахалинской области".

Общество В России из-за жары резко возросли продажи мороженого Эксперты отмечают большой спрос россиян на мороженое и прохладительные напитки из-за жаркой погоды, сообщают «Известия».

Гаджеты Смартфоны на Android могут содержать предустановленный вирус Как сообщили в своём блоге специалисты компании Google, хакеры устанавливали вирусы в смартфоны ещё до их продажи, практически на заводе, где изготавливались гаджеты.

Футбол Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020 Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.

Музыка Музыканты Queen восхитились пермским балалаечником Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.

Авто АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.