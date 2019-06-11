Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсменаРИА Новости 17:00

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение.
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Все подозреваемые в убийстве борца Чуева арестованы в Москве

Московский Комсомолец19:32

Суд арестовал еще пятерых подозреваемых в убийстве борца Сергея Чуева

Вечерняя Москва17:10

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе в Москве

ТАСС16:56

Арестованы пятеро подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Москва 2417:47

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

РИА Новости17:00

Суд в Москве арестовал еще пятерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе

Агентство Москва16:54

РЕН ТВ публикует список задержанных по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

РЕН ТВ02:51
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Убийцы 34-летнего москвича «потеряли память»

Вести.UZ15:40
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 21:20
Общество

Ипотека под 1%: американская мечта исполнится у жителей Белгородчины

Получить кредит смогут молодые белгородцы, которые живут на территории области не менее года, имеют профессию и постоянный доход, а также не участвовавшие в процедуре банкротства.
Обновлено в 14:08
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Транспорт

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Гаджеты

Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0

Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

Обновлено в 20:06
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
Игры

Ubisoft представила Watch Dogs Legion

Обновлено в 16:21
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество

Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое

В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Совместные учения танкистов ВВО и Лаоса впервые пройдут в этом году

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в совместных российско-лаосских учениях танковых подразделений, которое впервые пройдет в этом году в Лаосе, сообщает пресс-служба округа во вторник.
Обновлено в 21:17
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом

Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram

Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал

В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
Обновлено в 18:20
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