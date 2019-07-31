Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Экономика Россияне смогут брать «ипотечные каникулы» Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах».

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Экономика Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.

Политика Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.

Музыка Максима Фадеева обвинили в плагиате Бард Pashket V уверен, что композиция популярной на сегодняшний день певицы MOLLY «Я просто люблю тебя», которую для нее написал Фадеев, имеет слишком много общего с его песней под названием «Дни и ночи».

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Происшествия Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.

Экономика «Сбербанк» инвестирует в экосистему 3% прибыли за предыдущие три года Инвестиции "Сбербанка" в формируемую с 2016 года экосистему составили примерно 3% прибыли за предыдущие три года, сообщил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления "Сбербанка" во время телефонной конференции.

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Космос Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).

Наука Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.

Общество Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.

Здоровье Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.

Технологии «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии банковские троянцы атаковали 430 тысяч пользователей По данным «Лаборатории Касперского», в первые шесть месяцев 2019 г. банковские троянцы атаковали 430 тыс. частных и корпоративных пользователей ПК по всему миру, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 г. Около трети атакованных (30%) — корпоративные пользователи.

Происшествия В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Политика Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.