Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизменеRT на русском 11:26
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Экономика
Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»
Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с 31 июля могут написать заявление об «ипотечных каникулах».
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года
По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
Обновлено в 10:03
Политика
Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 12:37
Музыка
Максима Фадеева обвинили в плагиате
Бард Pashket V уверен, что композиция популярной на сегодняшний день певицы MOLLY «Я просто люблю тебя», которую для нее написал Фадеев, имеет слишком много общего с его песней под названием «Дни и ночи».
Обновлено в 02:59
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального
Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 08:22
Экономика
«Сбербанк» инвестирует в экосистему 3% прибыли за предыдущие три года
Инвестиции "Сбербанка" в формируемую с 2016 года экосистему составили примерно 3% прибыли за предыдущие три года, сообщил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления "Сбербанка" во время телефонной конференции.
Обновлено в 11:03
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено в 11:40
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Кино
Стали известны подробности сюжета фильма «Герой» с Александром Петровым
Кинокомпания "Централ Партнершип" разместила на YouTube второй трейлер боевика "Герой".
Обновлено в 11:59
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.
Обновлено в 06:01
Общество
Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров
Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.
Обновлено в 10:14
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Технологии
«Лаборатория Касперского»: в первом полугодии банковские троянцы атаковали 430 тысяч пользователей
По данным «Лаборатории Касперского», в первые шесть месяцев 2019 г. банковские троянцы атаковали 430 тыс. частных и корпоративных пользователей ПК по всему миру, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 г. Около трети атакованных (30%) — корпоративные пользователи.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой
По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Обновлено в 10:39
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12