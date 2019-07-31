Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизменеRT на русском 11:26
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Политика
США ввели санкции против главы МИДа Ирана
Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:13
Общество
УАЗ решил сократить более чем 10% сотрудников
Всего на УАЗе работают порядка 8,9 тыс. человек, а в процессе сокращения штат завода может снизиться более чем на 10%.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика
Суд США закрыл дело о «взломе серверов» Демократической партии
Американский суд закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ, а также предвыборный штаб президента США Дональда Трампа якобы в "причастности" взлома серверов Демократической партии.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»
По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Происшествия
«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ
Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 15:30
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото
В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Наука
Facebook представила результаты работы над прибором для чтения мыслей
Facebook провела первые испытания технологии, позволяющей трансформировать мысли в текст.
Обновлено в 14:06
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»
В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси».
Обновлено в 16:11
Футбол
Бензема: «У меня хорошее предчувствие перед началом сезона»
Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что болельщикам не стоит обращать особого внимания на не самые удачные выступления мадридцев в это межсезонье.
Обновлено в 16:45
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Космос
Астрономы нашли недалеко от Земли экзопланету с тремя солнцами
Астрономы открыли каменистую планету LTT 1445Ab, которая по своим размерам немного превосходит Землю и вращается по узкой орбите вокруг самой большой звезды в тройной системе на расстоянии всего 22,5 световых лет от нас.
Обновлено в 11:05