Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизменеRT на русском 11:26

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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Московский суд арестовал нового подозреваемого в госизмене

РБК12:08

В Москве суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

РИА Новости11:40

Суд в Москве арестовал Ю.Ещенко по подозрению в госизмене

Агентство Москва11:13

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

RT на русском11:26

Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене

Интерфакс11:25

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

ТАСС11:18

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене

Эхо Москвы11:31
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
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Политика

США ввели санкции против главы МИДа Ирана

Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:13
Общество

УАЗ решил сократить более чем 10% сотрудников

Всего на УАЗе работают порядка 8,9 тыс. человек, а в процессе сокращения штат завода может снизиться более чем на 10%.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Обновлено в 05:01
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Общество

Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»

Обновлено в 14:27
Здоровье

Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика

Суд США закрыл дело о «взломе серверов» Демократической партии

Американский суд закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ, а также предвыборный штаб президента США Дональда Трампа якобы в "причастности" взлома серверов Демократической партии.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»

По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Обновлено в 14:29
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Политика

Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17

Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Происшествия

«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ

Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Космос

Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 15:30
Происшествия

Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси

Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Игры

Оригинальная Diablo стала доступна в браузере

Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото

В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Наука

Facebook представила результаты работы над прибором для чтения мыслей

Facebook провела первые испытания технологии, позволяющей трансформировать мысли в текст.
Обновлено в 14:06
Политика

Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено в 11:19
Футбол

«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»

В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси».
Обновлено в 16:11
Футбол

Бензема: «У меня хорошее предчувствие перед началом сезона»

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что болельщикам не стоит обращать особого внимания на не самые удачные выступления мадридцев в это межсезонье.
Обновлено в 16:45
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Космос

Астрономы нашли недалеко от Земли экзопланету с тремя солнцами

Астрономы открыли каменистую планету LTT 1445Ab, которая по своим размерам немного превосходит Землю и вращается по узкой орбите вокруг самой большой звезды в тройной системе на расстоянии всего 22,5 световых лет от нас.
Обновлено в 11:05
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