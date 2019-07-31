Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

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