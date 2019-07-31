Происшествия

В Москве арестован еще один подозреваемый в госизменеLenta.ru 12:02

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ксения Первовласенко, пресс-секретарь суда. Она уточнила, что ходатайство следствия рассматривалось еще 25 июля.
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Лефортовский суд Москвы арестовал нового подозреваемого в госизмене

Эхо Москвы22:04

Суд в Москве арестовал Ю.Ещенко по подозрению в госизмене

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В Москве суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

РИА Новости11:40

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

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Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене

Интерфакс11:25

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

ТАСС11:18

Московский суд арестовал нового подозреваемого в госизмене

РБК12:08
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Происшествия

В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи

Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено в 22:52
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

В Красноярск прибыл первый самолёт Минобороны для тушения пожаров

В аэропорт Красноярска прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 22:26
Происшествия

32 населенных пункта затопила вода в Приамурье

Обновлено в 21:55
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Футбол

«МЮ» заплатит «Монако» 10 миллионов евро за 16-летнего футболиста

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Монако" о переходе 16-летнего полузащитника Ганнибала Межбри, сообщает RMC.
Обновлено в 14:13
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Аэропорт Читы из-за тумана не принимает самолеты

Аэропорт Читы из-за тумана перестал принимать самолеты, рейс из Москвы направлен на запасной аэродром в Улан-Удэ.
Обновлено в 20:07
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Власти Монголии подарили лошадь сыну Трампа

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Происшествия

В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

Обновлено в 14:20
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Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального

Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика

Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе

Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы.
Обновлено в 07:19
Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Политика

Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:31
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Автоспорт

Даниил Квят назвал дочь Пенелопой

Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:18
Общество

Импорт китайских фруктов в Россию запретили

Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено в 06:50
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Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено в 23:05
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Политика

Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму

Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в районе Рубцовской набережной

В Басманном районе столицы автомобиль упал в реку Яузу с Рубцовской набережной.
Обновлено в 21:41
Политика

Правительственный самолёт сделал семь кругов над Читой

Обновлено в 22:44
Армия и оружие

Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ

США оказывает вооруженным силам Украины (ВСУ) самую большую помощь среди всех государств-спонсоров.
Обновлено в 19:38
Технологии

В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено в 20:12
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«Атлетико» разгромил сборную звёзд MLS

Обновлено в 22:59
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В Госдуме отреагировали на требование $5 млрд «Нафтогазом» у России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал требование комспенсации украинским "Нафтогазом". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
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