Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизменеРоссийская газета 12:46
Санкция статьи 275 УК РФ - "Государственная измена" - предусматривает до 20 лет лишения свободы. Напомним, что в начале июля по делу о госизмене был арестован помощник полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев.
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«Салават» обыграл «Нефтехимик» в первом контрольном матче
Обновлено в 12:29
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
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Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
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Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
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Политика
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Финансы
Сбербанк назвал срок покупки доли в Rambler Group
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что компания рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в Rambler Group до конца лета.
Обновлено в 13:50
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
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Финансы
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Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800
Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.
Обновлено в 12:27
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Экономика
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в ГПУ по делу относительно вероятного вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей.
Обновлено в 12:02
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика
В Госдуме отреагировали на требование $5 млрд «Нафтогазом» у России
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал требование комспенсации украинским "Нафтогазом". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58