Санкция статьи 275 УК РФ - "Государственная измена" - предусматривает до 20 лет лишения свободы. Напомним, что в начале июля по делу о госизмене был арестован помощник полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев.

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

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