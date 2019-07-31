Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизменеРоссийская газета 12:46
Санкция статьи 275 УК РФ - "Государственная измена" - предусматривает до 20 лет лишения свободы. Напомним, что в начале июля по делу о госизмене был арестован помощник полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев.
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Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено в 14:20
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Космос
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
Обновлено в 21:10
Футбол
Ибрагимович призвал «МЮ» отпустить Погба
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович призвал руководство "красных дьяволов" мудро поступить в проблемной ситуации с полузащитником Полем Погба, который желает покинуть "Олд Траффорд".
Обновлено в 12:09
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Ольга Шелест умилила поклонников редким снимком с дочерьми
Ольга Шелест решила опубликовать забавный снимок с любимыми девочками.
Обновлено в 09:16
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге
Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.
Обновлено в 03:14
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Общество
Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов
Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической помощи, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 20:49
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Политика
В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено в 18:31
Политика
Суд в США отклонил иск демократов о «вмешательстве» РФ
Американский суд отклонил иск, в котором демократы обвиняли Россию и предвыборный штаб Дональда Трампа в сговоре.
Обновлено в 04:10
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04