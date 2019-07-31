Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизменеРоссийская газета 12:46

Санкция статьи 275 УК РФ - "Государственная измена" - предусматривает до 20 лет лишения свободы. Напомним, что в начале июля по делу о госизмене был арестован помощник полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев.
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