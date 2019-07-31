Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизменеРоссийская газета вчера в 12:46
Санкция статьи 275 УК РФ - "Государственная измена" - предусматривает до 20 лет лишения свободы. Напомним, что в начале июля по делу о госизмене был арестован помощник полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:00, Ашберн
Общество
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел.
Обновлено в 00:28
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров
Экипажи самолетов Ил-76 Минобороны РФ прилетели в Красноярск для тушения лесных пожаров, технику уже начали готовить к предстоящим вылетам, сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 06:08
Гаджеты
Смартфоны Huawei на базе российской ОС «Аврора» появятся в РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выразило уверенность в том, что в ближайшее время гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться на базе российской операционной системы (ОС) «Аврора».
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
Армия подключилась к тушению лесных пожаров в Красноярском крае
Сообщается, что в целом в России горит около трех миллионов гектаров леса.
Обновлено в 00:04
Экономика
Работающим пенсионерам России повысят пенсии
С завтрашнего дня, 1 августа, впервые за последние три года в нашей стране проиндексируют пенсии пожилых граждан, которые не прекратили трудиться после наступления пенсионного возраста Пенсии работающим пенсионерам будут пересчитываться автоматически, никаких заявлений по этому поводу от них не ждут.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Синоптики дали прогноз по дождям в Екатеринбурге
Очень сильные дожди, по прогнозам синоптиков, пройдут местами и завтра. Столбики термометров 1-3 августа будут показывать 12-19 градусов.
Обновлено вчера в 22:52
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
В батальоне пропал полк двигателей
Как следует из материалов уголовного дела, подполковник Коваленко, будучи должностным лицом, «злоупотребил должностными полномочиями из личной заинтересованности, желая приукрасить действительное положение в в/ч 93436 и создать мнимое благополучие, устно приказал своим бывшим заместителям списать с учета воинской части узлы и агрегаты автомобильной техники с целью сокрытия недостачи».
Обновлено вчера в 18:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Только треть россиян никогда не сталкивались с раком
Рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне (24 %), на втором месте — рак молочной железы (33 %), далее рак желудка (25 %).
Обновлено вчера в 23:31
Общество
РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири
Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.
Обновлено в 00:37
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 06:33
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Бешеного барсука заметили в алтайском селе
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено вчера в 03:38