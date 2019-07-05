с чего всё началось

Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Шоу-бизнес Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.

Космос Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.

Шоу-бизнес Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Общество В России могут запретить детям пользоваться телефоном в школе Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе Роспотребнадзора Анне Поповой до 1 сентября решить вопрос с использованием телефонов в школах.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Кино Фильм «Король лев» оказался на полчаса длиннее оригинала Оригинальный мультфильм шёл 88 минут. Режиссёр Джон Фавро говорил, что его фильм не будет покадрово повторять оригинал.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Политика Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения «Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Космос В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.

Политика Трамп рассказал, как американцы в XVIII веке захватывали аэропорты Накануне торжеств по случаю Дня независимости чиновники Белого дома анонсировали речь президента США у мемориала Линкольна словами о том, что она будет патриотичной, но президенту часто бывает трудно оставаться в рамках какого-то сценария.

Экономика ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.

Музыка Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек» В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.

Общество Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».