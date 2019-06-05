Происшествия

В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизменеRT на русском 12:09

Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сотруднику ЦНИИМаш Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене

Дождь10:55

Арестован ученик обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева

Эхо Москвы13:12

Начальнику центра ЦНИИМаш Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене

ТАСС11:08

Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене

РИА Новости10:47

Начальника арестованного ученого Кудрявцева отправили в СИЗО по делу о госизмене

Медиазона10:50

Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева

Интерфакс10:40

Арестован ученик физика Кудрявцева

Коммерсантъ08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено в 11:28
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Авто

BMW обнародовала рублевые цены на новую M8

Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Обновлено в 12:42
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Политика

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Пресс-секретарь экс-президента Украины Порошенко Цеголко обвинил нынешнего главу государства в плагиате.
Обновлено в 12:38
Общество

Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать

Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.
Обновлено вчера в 12:22
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 12:41
Авто

В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Политика

Контактная группа в Минске рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса

Снятие экономической блокады обсудят на следующем заседании контактной группы 19 июня. «Это был бы большой прогресс», — отметил Сайдик.
Обновлено в 12:18
Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено в 01:59
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США

Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину

Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Транспорт

РЖД понадобились дополнительные деньги на вагоны

Обновлено в 08:23
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре

Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 12:25
Авто

Названы топ-7 самых доступных полноприводных кроссоверов с «автоматом»

Обновлено в 09:50
Политика

Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим самым близким другом

Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвал российского лидера своим самым близким другом.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу

Пара Иосиф Пригожин и Валерия по праву считается одной из самой крепких в мире шоу-бизнеса.
Обновлено в 06:13
Авто

Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker

Обновленная модификация кроссовера Chevrolet Tracker с сегодняшнего дня поступила в продажу на рынок.
Обновлено в 11:24
Космос

Названа причина отказа обсерватории «Спектр-Р»

«Связь с аппаратом прервалась из-за накопления бортовым приёмо-передающим устройством высокого уровня космического излучения», — говорится в сообщении АКЦ ФИАН.
Обновлено в 06:22
Авто

«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное