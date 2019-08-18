Недвижимость

В Москве аномально подорожала аренда жильяLenta.ru 17:07

На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
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с чего всё началось

Аренда становится затратной

Спрос на однокомнатные квартиры стал рекордным за пять лет Новости о росте цен на новостройки увеличили ожидания собственников жилья. Многие из них подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1–2 тыс. руб. в месяц. В результате за месяц снимать жилье в городах-миллионниках стало почти на 4% дороже.
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