Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жильяLenta.ru 17:07
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
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Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика ставки аренды однокомнатной квартирыКоммерсантъ03:02
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Политика
В Госдуме детально обсудят тему фейковых новостей в «Яндексе»
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Обновлено в 11:23
Общество
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Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
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Футбол
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Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Россия и Китай придумали замену доллару
Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Транспорт
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Обновлено в 08:51
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Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом
В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.
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Обновлено в 08:30
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Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую
Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.
Обновлено в 04:24
Политика
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено 16 августа в 22:34
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
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Авто
В России продажи Datsun выросли на 34% в июле
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Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
"Шеффилд Юнайтед" переиграл лондонский "Кристал Пэлас" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.
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На Софийской эффектно сгорел автобус
Горящий автобус напугал жителей севера Петербурга и собрал толпу зевак на Софийской улице.
Обновлено в 12:48