с чего всё началось

На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.

Футбол Филипп забил первый гол за «Динамо» Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп забил дебютный гол за московскую команду.

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Политика В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Политика В Госдуме детально обсудят тему фейковых новостей в «Яндексе» Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу, на которой обсудили ситуацию с искажением информации в СМИ.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Общество Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.

Футбол Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком» Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".

Экономика Россия и Китай придумали замену доллару Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.

Транспорт На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.

Религия Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.

Кино Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением.

Шоу-бизнес Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Шоу-бизнес Певица Валерия не пришла на свадьбу сына В начале июля старший сын Валерии — 24-летний Артемий женился на своей возлюбленной.

Транспорт Движение по улице Дорожной в Москве перекрыто из-за утечки газа Движение по улице Дорожной в Москве перекрыто в связи с утечкой газа, сообщается в воскресенье в Twitter столичного департамента транспорта.

Армия и оружие Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами.

Космос Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.