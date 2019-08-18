Недвижимость

В Москве аномально подорожала аренда жильяLenta.ru 17:07

На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
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Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика ставки аренды однокомнатной квартиры
Коммерсантъ03:02

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Комната для студента

Российская газета11:25

Аналитики заявили о нетипичном для августа подорожании аренды квартир в Казани

БИЗНЕС Online03:21

Спрос на аренду однокомнатных квартир в России стал рекордным за пять лет

Газета.Ru04:19

Спрос на аренду однушек в России достиг пика за пять лет

Life.ru06:10

Зафиксирован рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир

Фонтанка.Ру05:28

Аналитики зафиксировали максимальный за пять лет спрос на аренду однокомнатных квартир

Forbes06:13

Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

Коммерсантъ03:02
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Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун

После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
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Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
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Политика

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Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
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Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

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Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

В Госдуме детально обсудят тему фейковых новостей в «Яндексе»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу, на которой обсудили ситуацию с искажением информации в СМИ.
Обновлено 16 августа в 01:36
Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
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Общество

Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян

Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
Обновлено в 17:45
Футбол

Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»

Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Россия и Китай придумали замену доллару

Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Транспорт

На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ

Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
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Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением.
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Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.
Обновлено в 04:24
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

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Общество

В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
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Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

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В России продажи Datsun выросли на 34% в июле

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Армия и оружие

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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами.
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Футбол

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

"Шеффилд Юнайтед" переиграл лондонский "Кристал Пэлас" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:56
Космос

Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.
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На Софийской эффектно сгорел автобус

Горящий автобус напугал жителей севера Петербурга и собрал толпу зевак на Софийской улице.
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