Спрос на однокомнатные квартиры стал рекордным за пять лет Новости о росте цен на новостройки увеличили ожидания собственников жилья. Многие из них подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1–2 тыс. руб. в месяц. В результате за месяц снимать жилье в городах-миллионниках стало почти на 4% дороже.

с чего всё началось

На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.

Транспорт Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.

Экономика Определены регионы России с самым доступным бензином В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Происшествия Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный майонез Продукт обязательно должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при циркуляции воздуха, при температуре не ниже 0 °С и не выше 18 °С. Не допускается хранение майонезов и майонезных соусов на прямом солнечном свету, - отмечает Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Теннис Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.

Происшествия В реабилитационном центре Приморья незаконно удерживали людей В ходе обыска в здании центра освобождены 15 незаконно удерживаемых лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия В Москве недовольный лечением пациент избил врача В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Происшествия Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Политика Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.

Политика Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп хочет изучить возможность приобретения Гренландии, сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в интервью Fox News Sunday, отрывок из которого был опубликован в твиттере телеканала.

Политика Премьер Саксонии призвал США отменить антироссийские санкции Михаэль Кречмер, премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) считает, что Соединенные Штаты используют санкции против России в своих экономических интересах.

Происшествия Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области Четыре человека погибли в результате пожара в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, сообщает в понедельник, 19 августа, агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Общество Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.

Общество К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Энергетика Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели После заседания госкомиссии по Арктике 25 июля, отвечая на вопрос РБК, Трутнев заявил, что в Арктике недостаточно конкуренции: "Когда нет конкуренции и возможности сравнивать, невозможно в рамках абстрактной экономической модели посчитать расходы компаний и экономику крупного проекта".

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.