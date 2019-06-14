Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площадиЭхо Москвы вчера в 15:30

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
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В Москве ОМОН массово задерживает молодежь на Хохловской площади

Бойцы ОМОНа на нескольких служебных автобусах приехали к Хохловской площади — месту, известному среди московской молодежи как «Яма» — и массово задерживает собравшихся с применением силы, передает корреспондент «Медиазоны». Одну из девушек бойцы ОМОНа волокли по асфальту.
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