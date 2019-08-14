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В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимациюАктуальные Новости 07:59

В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян. Об этом сведения предоставляет Telegram-канал Mash. По утверждениям источников, причиной госпитализации Джигарханяна послужило отмеченное у него обострение хронического заболевания.
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Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации артиста. В Сети сообщалось, что актер находится в реанимации. Согомонян заверил Nation News, что у Джигарханяна нет никакого обострения — он проходит профилактические процедуры.
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Армен Джигарханян
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Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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