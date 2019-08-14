Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации артиста. В Сети сообщалось, что актер находится в реанимации. Согомонян заверил Nation News, что у Джигарханяна нет никакого обострения — он проходит профилактические процедуры.

с чего всё началось

В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян. В настоящий момент его готовят к имплантации постоянного кардиостимулятора, состояние актера оценивается как тяжелое.

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