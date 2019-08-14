Шоу-бизнес

Армен Джигарханян экстренно госпитализированГазета.Ru 08:52

В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян. В настоящий момент его готовят к имплантации постоянного кардиостимулятора, состояние актера оценивается как тяжелое.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации артиста. В Сети сообщалось, что актер находится в реанимации. Согомонян заверил Nation News, что у Джигарханяна нет никакого обострения — он проходит профилактические процедуры.
Народные новости07:41

Подробнее о событии

Друг Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

Москва 2407:55

Армен Джигарханян попал в реанимацию

StarHit.ru08:00

Представитель Джигарханяна заявил, что артист находится на обследовании

ТАСС07:57

Рудинштейн опроверг экстренную госпитализацию Джигарханяна

Телепрограмма09:52

Армен Джигарханян попал в реанимацию

Говорит Москва07:37

Коллега опроверг госпитализацию Джигарханяна

Телеканал 360°07:58

Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

Народные новости07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика

Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов

По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Мальчика Колю, пропавшего в омских лесах, ищут уже 600 человек

В поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего в омских селах, участвуют уже порядка 600 человек, сообщили в ГУ МВД по Омской области.
Обновлено в 06:52
Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Наука

Титан помог синтезировать молекулы с биологически активным азетидиновым фрагментом

Николь Эрин Бенке (Nicole Erin Behnke) с коллегами из Университета Райса предположили, что, можно синтезировать молекулы с азетидиновым фрагментом в более мягких условиях.
Обновлено вчера в 11:43
Авто

Mercedes-Benz отзовёт в России пикапы X-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz объявила о новой отзывной кампании в России в отношении пикапов Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 22:16
Кино

Кейт Бланшетт заявила о планах завершить актерскую карьеру

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», заявила о своем намерении завершить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:22
Общество

Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов

«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева опубликовала архивные фото с мамой

К сожалению, мама спортсменки ушла из жизни еще семь лет назад. Ляйсан Утяшева по-прежнему тяжело переживает утрату.
Обновлено в 08:30
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма

Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Политика

Митрохина с третьей попытки зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

На заседаниях ЦИК с приглашением кандидатов-оппозиционеров периодически звучала тема «автоматической» регистрации представителей провластных партий, а также провластных кандидатов-одиночек.
Обновлено в 13:55
Происшествия

У одного из крупнейших подрядчиков РЖД начались обыски

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», который является одним из крупнейших подрядчиков РЖД, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам ГК «1520».
Обновлено в 13:04
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Футбол

Неймар отстранен от тренировок с «ПСЖ»

Руководство ПСЖ отстранило нападающего Неймара от тренировок с командой, информирует Esporte Interativo.
Обновлено в 14:35
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии

Обновлено в 15:50
Экономика

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Кино

Полстрочки всего: Ксавье Долан снял эпистолярную автобиографию

Обновлено в 17:01
Политика

В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа

Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.
Обновлено в 08:59
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
ещё по теме
Армен Джигарханян
Актёр
Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное