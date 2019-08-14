Шоу-бизнес

В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимациюАктуальные Новости 07:59

В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян. Об этом сведения предоставляет Telegram-канал Mash. По утверждениям источников, причиной госпитализации Джигарханяна послужило отмеченное у него обострение хронического заболевания.
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Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации артиста. В Сети сообщалось, что актер находится в реанимации. Согомонян заверил Nation News, что у Джигарханяна нет никакого обострения — он проходит профилактические процедуры.
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Армия и оружие

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«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
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Общество

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Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

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Тренер «Спартака» Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
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В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

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Армен Джигарханян
Актёр
Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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