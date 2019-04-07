Общество
В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасностиBFM.ru 11:16
В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина
Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.
Обновлено в 13:58
Кино
Эмилия Кларк забыла, чем закончилась «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Общество
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать
Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:57
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Общество
На улице Блохина появилось общественное пианино
Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.
Обновлено в 09:55
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых кабриолетов и купе в России
Обновлено в 07:39
Политика
Порошенко пообещал сменить команду в случае победы на выборах
Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, писал News.ru.
Обновлено в 13:17
Футбол
Эмерик Лапорт: «Манчестер Сити» сильнее «Ливерпуля»
Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт считает, что команда Хосепа Гвардиолы превосходит «Ливерпуль».
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено в 11:31
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Политика
Тереза Мэй допустила отмену Brexit
Напомним, Тереза Мэй попросила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня, но Брюссель допустил предоставление отсрочки лишь продолжительностью в год.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»
Обновлено в 05:14
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В московском автопарке сгорели два автобуса
Два автобуса полностью сгорели в автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере Москвы, правоохранители рассматривают версию поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:44
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21