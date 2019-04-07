Общество

В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасностиBFM.ru 11:16

В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 8 апреля

РИАМО05:03

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в столичном регионе на 8 апреля

Агентство Москва07:44

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра

Вечерняя Москва06:41

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра

Известия05:54

Рязанцев предупредили о тумане

Рязанский городской сайт13:38

Воронежцев предупредили об опасной погоде из-за тумана

TV Губерния05 апреля в 08:13

Желтый уровень опасности объявлен в Приморье

Primpress.ru04 апреля в 13:00
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Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина

Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.
Обновлено в 13:58
Кино

Эмилия Кларк забыла, чем закончилась «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Общество

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:57
Политика

На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области

Обновлено в 10:15
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 11:32
Общество

На улице Блохина появилось общественное пианино

Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.
Обновлено в 09:55
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых кабриолетов и купе в России

Обновлено в 07:39
Политика

Порошенко пообещал сменить команду в случае победы на выборах

Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, писал News.ru.
Обновлено в 13:17
Футбол

Эмерик Лапорт: «Манчестер Сити» сильнее «Ливерпуля»

Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт считает, что команда Хосепа Гвардиолы превосходит «Ливерпуль».
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено в 11:31
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Политика

Тереза Мэй допустила отмену Brexit

Напомним, Тереза Мэй попросила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня, но Брюссель допустил предоставление отсрочки лишь продолжительностью в год.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»

Обновлено в 05:14
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В московском автопарке сгорели два автобуса

Два автобуса полностью сгорели в автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере Москвы, правоохранители рассматривают версию поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:44
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика

Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
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