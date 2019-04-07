Общество
В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасностиBFM.ru 11:16
В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Рязанский городской сайт05 апреля в 15:19
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика
Сдача анализов: Зеленский подергал за ниточки Порошенко
Обновлено в 12:21
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом в Facebook сообщила актриса Рената Сотриади.
Обновлено в 07:18
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Хоккей
СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:36
Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России
Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Москве задержаны двое граждан Великобритании
Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Футбол
ФК «Ростов» впервые уступил «Уфе» в матче чемпионата России
Матч 22-го тура чемпионата России прошел сегодня, 7 апреля, в Уфе на стадионе «Нефтяник».
Обновлено в 06:41
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710
Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.
Обновлено в 05:51
Общество
В Омске детский паровозик проехался под песни Rammstein
Обновлено в 11:31
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Технологии
День рождения Рунета празднуется 7 апреля
7 апреля отмечается День рождения Рунета (RuNet).
Обновлено в 03:33
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило пакет доработок для кроссовера Audi Q7
Специалисты из ABT Sportline представили новый тюнинг-пакет для дизельного Audi Q7.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Авто
В Сан-Франциско представили эксклюзивный McLaren 600LT
Недавно к дилерам марки попал эксклюзивный гиперкар McLaren 600LT окрашенный в цвет Vega Blue.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Никита Тарасов рассказал о знакомстве с женой
Отечественные зрители больше всего знают и помнят актера Никиту Тарасова за ролью кондитера Луи в сериале "Кухня".
Обновлено в 11:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе
По меньшей мере пять человек погибли в аварии с участием туристического автобуса на западе Туниса.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Политика
Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области
Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18