Происшествия
Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматовИзвестия 08:05
Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора во вторник, 16 июля.
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Армия и оружие
AP сообщило о пропаже танкера из ОАЭ в Ормузском проливе
Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив, сообщает AP.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 08:34
Общество
До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней
Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
Обновлено в 07:27
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Сочи восстановили движение поездов после падения крыши кафе на пути
Движение поездов в Сочи, нарушенное из-за падения металлоконструкции пляжного кафе на пути, восстановлено, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
Обновлено в 07:59
Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
Обновлено в 08:50
Экономика
Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей
Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.
Обновлено в 08:39
Авто
Продажи Skoda в России выросли на 10%
Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 05:41
Экономика
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Политика
Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь
Великобритания не станет высылать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где по закону предусмотрена смертная казнь.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Кино
Актер «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер, засыпая на съемках
Известный ирландский актер театра и кино Карл Шилс скончался в возрасте 47 лет, сообщает Daily Mail сегодня, 16 июля.
Обновлено в 04:25
Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Авто
Volkswagen представил новую механическую трансмиссию
Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Российский генерал прокомментировал исследование об «уязвимости» С-400
Герой России Владимир Михайлов, ранее в чине генерала армии возглавлявший ВВС, прокомментировал исследование американского центра Startfor о зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф".
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»
Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.
Обновлено вчера в 21:54