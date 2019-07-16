Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора во вторник, 16 июля.

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

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