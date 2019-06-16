Общество

В Москве 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасностиРоссийская газета 07:19

"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Москве на 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован Гидрометцентром. Предупреждение действует в период с 21.00 16 июня в течение суток в связи с высоким риском возникновения пожаров.
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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 17 июня из-за риска возникновения пожаров

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RT на русском07:05

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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

РИА Новости06:17

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 17 июня

Вечерняя Москва04:45

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 17 июня

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Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
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