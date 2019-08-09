Общество
В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаковВести.Ru 07:08
В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков. В нем примут участие водители подразделений ФСИН более чем из десяти регионов России, передает ТАСС.
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ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков - ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автотранспорта уголовно-исполнительной системы.ТАСС06:11
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