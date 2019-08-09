Общество

В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаковВести.Ru 07:08

В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков. В нем примут участие водители подразделений ФСИН более чем из десяти регионов России, передает ТАСС.
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ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков - ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автотранспорта уголовно-исполнительной системы.
ТАСС06:11

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Одновременно с митингом на проспекте Сахарова в Москве пройдут соревнования по вождению автозаков

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ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

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В день митинга в Москве пройдут соревнования по вождению автозаков

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Дождь06:24

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

РБК07:12
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