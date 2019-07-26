Политика

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопамиРБК 04:09

Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов». Об этом заявил член избирательной комиссии Дмитрий Реут, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
По словам
 самой Соболь, ее задержали, потому что начальник охраны Мосгоризбиркома написал заявление о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии.
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