В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилияРБК вчера в 09:24

с чего всё началось

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Наука В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.

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Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

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Спорт Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".

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Спорт Алина Загитова: шла к победе на чемпионате мира весь сезон Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на проходящем в японском Сайтаме чемпионате мира.

Шоу-бизнес Началова сообщила о третьем браке перед смертью Певица Юлия Началова незадолго до смерти откровенно призналась, что в непременно вновь выйдет замуж, передают Дни.ру.

Политика Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.

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Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Хоккей Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.

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