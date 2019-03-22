Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилияРБК вчера в 09:24
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
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с чего всё началось
Управление Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) по Республике Мордовия подтвердило изданию «Кавказ.Реалии» факт членовредительства восьми человек.Новая газетавчера в 09:06
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В мордовской колонии заключенные проткнули животы в знак протеста против пыток
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