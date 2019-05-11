Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»РБК 09:45

Вечером 9 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что всего на территории России в рамках акции «Бессмертный полк» прошло 3700 мероприятий. Общее количество участников в правоохранительных органах оценили в 10 млн.
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Саранский «Бессмертный полк»: главе МВД, прокурору и епископу «достался» один ветеран

Московский Комсомолец09:45

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ прошли в «Бессмертном полку» с портретом одного и того же ветерана

URA.Ru04:50

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

YA62.ruвчера в 14:48

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» одинаковые фото с разными именами

БИЗНЕС Online02:42

Глава МВД Мордовии, прокурор и епископ принесли на «Бессмертный полк» портрет одного и того же ветерана

Дождь05:03

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

Znak.com01:05

Чиновники в Мордовии пронесли на шествии «Бессмертного полка» фотографии одного и того же ветерана

Эхо Москвы04:00
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Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
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Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В Казахстане полиция задержала активистку за воображаемый плакат

Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Гаджеты

Xiaomi тестирует новую фото-функцию для своих будущих смартфонов

Как сообщил ресурс XDA Developers, на этих смартфонах станет доступна новая функция для редактирования фото.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Хоккей

Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой показала снимок из «нехорошей» квартиры певицы

Директор Юлии Началовой показала снимок, сделанный в «нехорошей» квартире покойной певицы.
Обновлено в 08:48
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home

Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо

27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ

Напомним, матчи 38-го тура «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» и «Брайтон» — «Манчестер Сити» пройдут сегодня, 12 мая и начнутся в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:23
Футбол

Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка

Обновлено в 08:55
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Общество

В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Обновлено вчера в 17:25
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
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