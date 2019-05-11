Общество
В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»РБК 09:45
Вечером 9 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что всего на территории России в рамках акции «Бессмертный полк» прошло 3700 мероприятий. Общее количество участников в правоохранительных органах оценили в 10 млн.
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Саранский «Бессмертный полк»: главе МВД, прокурору и епископу «достался» один ветеран
Московский Комсомолец09:45
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Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
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Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
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Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
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Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
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Общество
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Армия и оружие
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В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
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Общество
Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
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Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Гаджеты
Xiaomi тестирует новую фото-функцию для своих будущих смартфонов
Как сообщил ресурс XDA Developers, на этих смартфонах станет доступна новая функция для редактирования фото.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой показала снимок из «нехорошей» квартиры певицы
Директор Юлии Началовой показала снимок, сделанный в «нехорошей» квартире покойной певицы.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
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У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо
27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Футбол
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ
Напомним, матчи 38-го тура «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» и «Брайтон» — «Манчестер Сити» пройдут сегодня, 12 мая и начнутся в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:23
Футбол
Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка
Обновлено в 08:55
Происшествия
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Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
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Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Общество
В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22