Общество
В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»РБК 09:45
Один из основателей акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов прокомментировал РБК инцидент с участием главы МВД Мордовии, прокурора и епископа.
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Саранский «Бессмертный полк»: главе МВД, прокурору и епископу «достался» один ветеран
Московский Комсомолец09:45
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Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнёт очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
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Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото
Компания Renault продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кросс-вэну Triber за 500 000 рублей, старт продаж которого намечен на июль текущего года.
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Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
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Алина Загитова показала фигуру в купальнике
Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.
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Турция отдала боевикам ССА свои дроны, которыми те атакуют армию Сирии
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ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом море
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В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
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Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
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Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского
В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Общество
В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал
Минприроды считает возможным компромисс в вопросе о нормативах сбросов в Байкал и применении разных критериев к разным районам озера, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкала Иван Шмаков.
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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
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Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
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В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко
В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
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