Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»РБК 09:45

Один из основателей акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов прокомментировал РБК инцидент с участием главы МВД Мордовии, прокурора и епископа.
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Саранский «Бессмертный полк»: главе МВД, прокурору и епископу «достался» один ветеран

Московский Комсомолец09:45

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ прошли в «Бессмертном полку» с портретом одного и того же ветерана

URA.Ru04:50

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

Znak.com01:05

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» одинаковые фото с разными именами

БИЗНЕС Online02:42

Глава МВД Мордовии, прокурор и епископ принесли на «Бессмертный полк» портрет одного и того же ветерана

Дождь05:03

Чиновники в Мордовии пронесли на шествии «Бессмертного полка» фотографии одного и того же ветерана

Эхо Москвы04:00

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

YA62.ruвчера в 14:48
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Компания Renault продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кросс-вэну Triber за 500 000 рублей, старт продаж которого намечен на июль текущего года.
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Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

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