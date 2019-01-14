В Мордовии полиция начала проверку по факту сожжения государственного флага России. Соответствующую видеозапись выложила в свой Instagram одна из жительниц Саранска: в кадре девушка бросает флаг в костер со словами "Хорошо горит!".

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