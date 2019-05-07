Футбол
В Мордовии на матч России и Сан-Марино набирают стюардовInfo-RM вчера в 06:45
Поработать и поболеть за сборную России есть возможность у любого жителя региона-13. Международный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между национальными сборными командами России и Сан-Марино пройдет 8 июня.
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Общество
В России изменят систему питания школьников
Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Мемориальная плита упала на девочку в российском селе
Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Политика
Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги
Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:13
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Обновлено в 06:01
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции НХЛ «Сент-Луис» встретится с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» - «Колорадо Эвеланш».
Обновлено в 02:39
Политика
Путин 9 мая может принять участие в акции «Бессмертный полк»
"Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о соответствующих планах Путина.
Обновлено в 05:46
Технологии
Хакеры взломали и ограбили одну из крупнейших криптобирж Binance
Хакеры взломали одну из крупнейших в мире криптобирж Binance 7 мая.
Обновлено в 05:19
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Космос
Популяризатор космонавтики пожаловался в прокуратуру на телеканал РЕН ТВ (Видео)
Российский популяризатор космонавтики и автор книги «Делай космос» Виталий Егоров обратился в прокуратуру с жалобой на телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 05:08
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Обновлено в 04:52
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Происшествия
Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос»
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Разработчики рассказали подробности создания технодемки Neon Noir
В марте появилась первая информация о технодемке Neon Noir разработки Crytek. Её тогда запустили на видеокарте AMD Radeon Vega 56.
Обновлено в 02:22
Экономика
Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона
Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Общество
В России упростят правила признания инвалидности
Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты
Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена
По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 04:44
Кино
Звезда «Черной пантеры» сыграет первого чернокожего самурая
Звезда киновселенной Marvel Чэдвик Боузман сыграет в исторической драме под названием "Ясуке", посвященной первому чернокожему самураю.
Обновлено в 04:04
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51