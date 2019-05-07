В Мордовии на матч России и Сан-Марино набирают стюардовInfo-RM вчера в 06:45

Поработать и поболеть за сборную России есть возможность у любого жителя региона-13. Международный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между национальными сборными командами России и Сан-Марино пройдет 8 июня.

В Мордовии на матч России и Сан-Марино набирают стюардов

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