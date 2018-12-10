"Цены будут колебаться в диапазоне $50-70 за баррель до 2020 года и будут демонстрировать волатильность", - говорится в прогнозе. Также отмечается, что решение России и ОПЕК о сокращении добычи нефти окажет влияние на более сбалансированные глобальные спрос и предложение.

В Moody’s спрогнозировали цены на нефть до 2020 года

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