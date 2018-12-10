Энергетика

В Moody’s спрогнозировали цены на нефть до 2020 года
Газета.Ru
10:26

"Цены будут колебаться в диапазоне $50-70 за баррель до 2020 года и будут демонстрировать волатильность", - говорится в прогнозе. Также отмечается, что решение России и ОПЕК о сокращении добычи нефти окажет влияние на более сбалансированные глобальные спрос и предложение.
Газета.Ru10:26

Подробнее о событии

Moody’s: сделка ОПЕК+ не влияет на прогноз колебаний цен на нефть в 2019 году

Profinance.ru11:46

Агентство Moody’s спрогнозировало стоимость нефти через два года

Телеканал 360°11:40

Moodyʼs спрогнозировало цены на нефть до 2020 года

Росбалт11:10

Moody’s ожидает мировые цены на нефть в диапазоне $50-70 за баррель до 2020 г

ПРАЙМ10:28

В Moody’s спрогнозировали цены на нефть до 2020 года

Газета.Ru10:26

Moody’s прочит ценам на нефть до 20г волатильный диапазон в $50-70 за баррель

Financial One10:03

Нефть и газ в ноябре 2018 года

OilCapital.ru05:32
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Энергетика

На Украине с 1 января повысятся тарифы на теплоснабжение

Национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 января тарифов на тепло.
Обновлено в 12:12
Энергетика

Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии

Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 12:00
Энергетика

Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Обновлено в 12:09
Энергетика

«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан

«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Сырьевые товары получили запоздалый толчок

Благодаря хорошему спросу в пятницу сырьевые товары закончили неделю с повышением: группа ОПЕК+ после 24 часов переговоров согласовала достаточное для поддержки рынка сокращение добычи.
Обновлено в 04:53
Энергетика

Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ

Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика

В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ

До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено в 07:13
Энергетика

Один из крупнейших НПЗ остановил переработку нефти

Поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области прекратились с декабря текущего года.
Обновлено в 12:00
Энергетика

Таиландские бизнесмены заинтересовались проектом «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:07
Энергетика

За 10 мес ТопПром увеличил добычу угля на 56,6%

Холдинговая компания "ТопПром" за 10 месяцев 2018 года добыла 1, 53 миллиона тонн угля, что на 56,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 21:26
Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 06:26
Энергетика

Молдавия решила отказаться от российского газа

Молдавия откажется от российского газа в пользу румынского, сообщил премьер-министр страны Павел Филип.
Обновлено 07 декабря в 17:10
Энергетика

Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ

Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено в 06:04
Энергетика

В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд

Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика

США признались в тесном обсуждении с Украиной реформирования «Нафтогаза»

Украине предстоит еще многое сделать для реформирования компании "Нафтогаз", США плотно обсуждают с ними эту тему, заявил в понедельник помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
Обновлено в 11:36
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