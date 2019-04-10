Экономика
В Moody’s назвали самые благополучные регионы России в 2019-2020 годахТАСС вчера в 06:49
Самыми успешными с экономической точки зрения регионами в России в 2019-2020 годах станут сырьевые - Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан и Башкирия, говорится в исследовании рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Татарстан и Башкирия будут и дальше опережать своих конкурентов среди регионов по уровню доходов
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Moody’s представило прогноз по доходам российских регионов в 2019-2020 годах
Rambler News Serviceвчера в 05:36
Moody`s: доходы большинства регионов России в 2019–2020 годах будут расти медленно
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Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
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Происшествия
Грабители украли из самолета несколько миллионов евро
Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
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Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
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Современный онкоцентр ядерной медицины возведут и в Мурманске
В Мурманске для лечения онкологических больных будет построен современный Центр ядерной медицины.
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Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы
У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
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Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
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ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
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Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
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Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам
Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
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Вышел первый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
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Политика
Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
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Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 18 копеек — до 64,75 рубля. Курс евро снизился на 15 копеек и составил 72,99 рубля.
Обновлено в 03:02
Здоровье
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы детских молочных смесей
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу смесей для искусственного вскармливаниям детей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 02:57
Авто
ВАЗ-2112, который владелец создал специально для кольцевых гонок
Обновлено в 03:01
Здоровье
Россиянин отказался от пересадки головы
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Футбол
ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»
Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
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Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД
Обновлено в 02:46
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Подмосковье задержали преступников, похищавших людей
Как сообщили в областном управлении МВД, задержаны трое подозреваемых, в том числе неоднократно судимый лидер группировки, «вор в законе» Казбек Рыжий.
Обновлено в 02:48
Экономика
Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено вчера в 11:46
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Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску
Обновлено вчера в 12:42
Политика
США могут ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35
В марте 2019 года «Коммерсант» рассказал, что Египет собирается приобрести более 20 истребителей Су-35 российского производства.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
В России выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29