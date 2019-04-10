Экономика

В Moody’s назвали самые благополучные регионы России в 2019-2020 годахТАСС вчера в 06:49

Самыми успешными с экономической точки зрения регионами в России в 2019-2020 годах станут сырьевые - Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан и Башкирия, говорится в исследовании рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Татарстан и Башкирия будут и дальше опережать своих конкурентов среди регионов по уровню доходов

Реальное времявчера в 05:14

В Moody’s назвали самые благополучные регионы России в 2019-2020 годах

ТАССвчера в 06:49

Moody’s представило прогноз по доходам российских регионов в 2019-2020 годах

Rambler News Serviceвчера в 05:36

Moody’s предрёк статус самых благополучных регионов Татарстану, Башкирии и ХМАО

Life.ruвчера в 08:04

Moody`s: доходы большинства регионов России в 2019–2020 годах будут расти медленно

Коммерсантъвчера в 03:56

Moody’s дало прогноз по регионам России

Взгляд.рувчера в 03:10

Темпы роста доходов в большинстве регионов России будут низкими — Moody’s

REGNUMвчера в 05:42
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Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД

Обновлено вчера в 16:22
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Грабители украли из самолета несколько миллионов евро

Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 18:37
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

Современный онкоцентр ядерной медицины возведут и в Мурманске

В Мурманске для лечения онкологических больных будет построен современный Центр ядерной медицины.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы

У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу

Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам

Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Кино

Вышел первый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США

Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Финансы

Рубль растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 18 копеек — до 64,75 рубля. Курс евро снизился на 15 копеек и составил 72,99 рубля.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

В Крыму расчеты С-400 провели учения по отражению ракетного удара

Обновлено в 02:39
Здоровье

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы детских молочных смесей

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу смесей для искусственного вскармливаниям детей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 02:57
Авто

ВАЗ-2112, который владелец создал специально для кольцевых гонок

Обновлено в 03:01
Здоровье

Россиянин отказался от пересадки головы

Обновлено в 02:13
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном

Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Футбол

ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»

Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД

Обновлено в 02:46
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Подмосковье задержали преступников, похищавших людей

Как сообщили в областном управлении МВД, задержаны трое подозреваемых, в том числе неоднократно судимый лидер группировки, «вор в законе» Казбек Рыжий.
Обновлено в 02:48
Экономика

Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску

Обновлено вчера в 12:42
Политика

США могут ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35

В марте 2019 года «Коммерсант» рассказал, что Египет собирается приобрести более 20 истребителей Су-35 российского производства.
Обновлено вчера в 05:41
Общество

В России выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 21:29
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
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