Футбол

В «Мольде» уверены, что Сульшер вернется в клуб летомСпорт-Экспресс 08:18

Председатель совета директоров "Мольде" Ойстейн Неерланд заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер вернется в норвежский клуб. По ходу этого сезона 46-летний специалист перешел в "МЮ".
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Сульшер — король добавленного времени. Он был таким еще игроком

Sport24.ru17:00

В «Мольде» уверены, что Сульшер вернется в клуб летом

Спорт-Экспресс08:18

Исполнительный директор «Мольде»: Сульшер планирует вернуться в клуб летом 2019 года

Советский спорт07:42

Сульшер может уйти из «МЮ» по окончании сезона

Матч ТВ08:03

Исполнительный директор «Мольде»: Сульшер должен вернуться к нам летом

Чемпионат07:33

Андрей Канчельскис: Боссы «Мольде» не должны мешать работе Сульшера в МЮ

Спорт день за днем10:06

«Мольде»: «Сульшер временно тренирует „МЮ“ и планирует вернуться по окончании сезона»

Sports.ru06:46
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Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

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«ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» и вылетел из Лиги чемпионов

В ответной встрече 1/8 финала, парижский "Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил (1:3). Решающий гол был забит уже в добавленное время после того, как судья изучил видеоповтор и назначил пенальти в ворота французской команды.
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В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Происшествия

После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек

На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
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Происшествия

«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
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Эрдоган допустил покупку у России С-500

Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Армия Израиля заявила о ракетной атаке из Газы

Для предотвращения атаки была задействована система ПРО, добавили в армии обороны.
Обновлено в 17:27
Политика

Сенатор от штата Аризона, республиканка Марта Максалли рассказала об изнасиловании во время военной службы

Марта Максалли служила в военной авиации с 1988 по 2010 год.
Обновлено в 17:08
Политика

Северная Корея восстанавливает ракетный полигон

Пхеньян начал восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ.
Обновлено в 03:17
Общество

В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
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Политика

Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Фотограф Лошагин отсудил у матери убитой им жены 300 тыс. рублей

Обновлено в 15:22
Происшествия

В Подмосковье грузовик протаранил легковушку, один человек погиб

Грузовик с полуприцепом выскочил на полосу встречного движения на Дмитровском шоссе в Подмосковье, где протаранил легковой автомобиль, погиб один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено в 11:00
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России

Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России.
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Политика

США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег Мадуро

Соединенные Штаты выяснили, что ряд иностранных банков помогают Мадуро вывести деньги из Венесуэлы и спрятать их за рубежом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника из администрации Белого дома.
Обновлено в 16:50
Происшествия

ЕСПЧ присудил экс-губернатору Сахалина 5 тысяч евро за три года в СИЗО

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину 5,1 тысяч евро, передает "МБХ медиа".
Обновлено в 03:23
Политика

Юрию Тимошенко предлагали 5 млн гривен за отказ от выборов

Уточняется, что самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в избирательной кампании эти лица предложили 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) Злоумышленникам грозит статья о препятствовании осуществлению избирательного права.
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В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

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Врачи рассказали о третьем излеченном от ВИЧ пациенте

Исследователи из Нидерландов объявили, что некий житель Германии — так называемый «пациент из Дюссельдорфа» — стал третьим в мире человеком, которого удалось полностью излечить от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
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Гуменник идет четвертым после короткой программы на юниорском ЧМ

Российский фигурист Петр Гуменник занимает четвертое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
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Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
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Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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