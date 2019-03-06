Футбол

В «Мольде» уверены, что Сульшер вернется в клуб летомСпорт-Экспресс 08:18

Председатель совета директоров "Мольде" Ойстейн Неерланд заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер вернется в норвежский клуб. По ходу этого сезона 46-летний специалист перешел в "МЮ".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Мольде» уверены, что Сульшер вернется в клуб летом

Спорт-Экспресс08:18

Сульшер может уйти из «МЮ» по окончании сезона

Матч ТВ08:03

Андрей Канчельскис: Боссы «Мольде» не должны мешать работе Сульшера в МЮ

Спорт день за днем10:06

Исполнительный директор «Мольде»: Сульшер планирует вернуться в клуб летом 2019 года

Советский спорт07:42

Исполнительный директор «Мольде»: Сульшер должен вернуться к нам летом

Чемпионат07:33

В «Мольде» ждут, что Сульшер вернется в клуб из «МЮ» по окончании сезона

Sport24.ru07:58

«Мольде»: «Сульшер временно тренирует „МЮ“ и планирует вернуться по окончании сезона»

Sports.ru06:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено в 13:57
Политика

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Хоккей

СКА одержал волевую победу над «Спартаком»

Обновлено в 14:20
Футбол

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв «Рубин»

Футболисты московского "Локомотива" вышли в полуфинал Кубка России, обыграв казанский "Рубин".
Обновлено в 13:01
Политика

На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборов

Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах.
Обновлено в 13:28
Происшествия

«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Экономика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 6 июня 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Раулю Арашукову предъявили обвинение

СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Дагестане госпитализированы 14 воспитанников детского сада

Обновлено в 10:18
Политика

Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата

Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей

В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено в 13:26
Политика

В совет директоров «ЛУКОЙЛа» выдвинут экс-канцлер Австрии

В совет директоров "ЛУКОЙЛа" входят 11 человек. Номинированные Николаев, Теплухин, Шаталов, Шюссель ранее в СД нефтекомпании не выдвигались.
Обновлено в 12:06
Экономика

Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям

Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Происшествия

При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

ВВС Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

ВВС Индии сообщили, что все истребители Су-30, которые участвовали в воздушном бою с самолетами ВВС Пакистана 27 февраля, благополучно вернулись на базу.
Обновлено в 11:40
Кино

Netflix приобрела права на экранизацию романа «Сто лет одиночества»

Обновлено в 11:33
Политика

Telegram призвал выйти на митинг против «изоляции рунета»

Пользователи мессенджера Telegram получили уведомление с призывом выйти на согласованный митинг против «изоляции рунета» в Москве и других городах.
Обновлено в 13:18
Общество

В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Музыка

Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался в среду, 6 марта.
Обновлено в 10:38
Общество

Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Футбол

ФИФА за 4 года заработала 6,4 миллиарда долларов

ФИФА подготовила отчет о доходах за четырехлетний цикл. Организация заработала 6,4 миллиарда долларов, сообщает AP.
Обновлено в 08:56
Наука

Ученые наконец выяснили почему вымерли динозавры

Динозавры вымерли не из-за климатических изменений, как предполагалось ранее, а из-за удара астероида. Об этом пишет Nature Communications.
Обновлено в 14:17
Экономика

Россия увеличила поставки нефти в США

Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Экономика

Газпромбанк вышел из капитала «Мегафона»

Владевший 18,96% акций «МегаФона» Газпромбанк полностью вышел из капитала оператора, следует из сообщения банка на портале раскрытия информации.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Экономика

Козак: Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля

Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 13:41
Авто

Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом

Обновлено в 08:27
Общество

В России поднимут штрафы за оскорбление госсимволов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании, которое состоится сегодня, намерен поддержать поправки ко второму чтению об увеличении штрафов за фейковые новости и оскорбление государства и его символов.
Обновлено вчера в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное